Інтер готує безкоштовний трансфер зірки Порту
12:12 - Читать на русском
Форвард Порту Мехді Таремі може стати гравцем Інтера по завершенні сезону 2023/24.
Інтер має намір безкоштовно підписати Мехді Таремі, контракт якого з Порту завершується влітку 2024 року, повідомляє журналіст Маттео Моретто.
Спортінг показав Шахтарю, як потрібно обігравати Порту – Пепе продемонстрував прийом із Mortal Kombat
За інформацією Football Italia, іранця раніше хотіли підписати Мілан та Інтер, але клуби відлякала ціна, яку португальці хочуть отримати за 32-річного нападника.
До слова, Таремі провів 22 матчів за Порту в поточному сезоні, в яких відзначився 5 голами та 4 асистами.
Суперліга готується до запуску: оголошено новий формат, відомі сенсаційні учасники та дата старту
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter