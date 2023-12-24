Форвард Порту Мехді Таремі може стати гравцем Інтера по завершенні сезону 2023/24.

Інтер має намір безкоштовно підписати Мехді Таремі, контракт якого з Порту завершується влітку 2024 року, повідомляє журналіст Маттео Моретто.

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За інформацією Football Italia, іранця раніше хотіли підписати Мілан та Інтер, але клуби відлякала ціна, яку португальці хочуть отримати за 32-річного нападника.

До слова, Таремі провів 22 матчів за Порту в поточному сезоні, в яких відзначився 5 голами та 4 асистами.

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