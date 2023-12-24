Интер готовит бесплатный трансфер звезды Порту
12:12 - Читати українською
Форвард Порту Мехди Тареми может стать игроком Интера по завершении сезона 2023/24.
Интер намерен бесплатно подписать Мехди Тареми, контракт которого с Порту завершается летом 2024 года, сообщает журналист Маттео Моретто.
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По информации Football Italia, иранца ранее хотели подписать Милан и Интер, но клубы отпугнула цена, которую португальцы хотят получить за 32-летнего нападающего.
К слову, Тареми провел 22 матчей за Порту в текущем сезоне, в которых отметился 5 голами и 4 ассистами.
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