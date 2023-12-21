Суд Європейського Союзу в четвер, 21 грудня, ухвалив доленосне рішення щодо Суперліги. Організатори нового турніру вже розпочали працювати над тим, щоб запустити змагання якнайшвидше.

Керівництво Суперліги не витрачає час даремно і намагається звабити форматом турніру потенційних нових учасників.

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Як повідомляє Transfer News Live з посиланням на Mundo Deportivo, запуск Суперліги планується у сезоні 2025/26. Фейєнорд, ПСВ, Бенфіка, Порту, Црвена Звезда, Андерлехт та низка італійських клубів вже погодилися з новим форматом змагань.

Турнір буде поділений на три дивізіони (Зірковий, Золотий та Синій) з можливістю підвищення та пониження в класі. Участь у змаганні візьмуть 64 команди. Кожний клуб проведе 14 матчів у сезоні – сім вдома та сім на виїзді. Наприкінці сезону в раунді плей-офф вирішуватиметься питання підвищення, а також клуби-чемпіони кожної ліги. Потрапляння до Синьої ліги залежатиме від результатів у національній першості.

Золота та Зіркова ліги матимуть по 16 учасників, а Синя – 32. У перший рік змагань клуби-учасники будуть відібрані на основі індексу прозорих критеріїв результативності. Турнір буде повністю відкритий. Про це повідомив Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що англійські команди відмовилися від участі у новому турнірі, а представники Франції та Німеччини одразу виступили проти створення Суперліги.

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