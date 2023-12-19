Чемпіонат Португалії, 14-й тур

Спортінг – Порту – 2:0

Голи: Дьокереш, 11, Поте, 60

Вилучений: Пепе, 51

Спортінг не дозволив Бенфіці Анатолія Трубіна піднятися на вершину турнірної таблиці. В останньому матчі 14-го туру чемпіонату Португалії "леви", маючи на день менше відпочинку після єврокубків, обіграли Порту з рахунком 2:0. Героєм зустрічі став другий найкращий бомбардир чемпіонату Віктор Дьокереш: форвард Спортінга записав у свій актив гол+пас.

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Найрезонанснішою подією центральної зустрічі туру стала поведінка Пепе. На самому початку другого тайму центральний захисник "драконів" застосував прийом із Mortal Kombat, відмахнувшись від лівого латераля господарів Матеуса. Арбітр спочатку цього не побачив, тому йому знадобився перегляд відеоповтору для винесення 40-річному ветерану вироку.

Протягом тижня Спортінг зумів здобути дві "сухі" перемоги – над Штурмом у Лізі Європи та над Порту в чемпіонаті. "Дракони", своєю чергою, після перемоги над Шахтарем у Лізі чемпіонів не зуміли продовжити переможну серію.