Інтер готовий продати Ікарді та Перішіча, – GdS

Міланський клуб готує кадрову революцію у команді влітку.

Як повідомляє Gazzetta dello Sport, Інтер готується до масштабних змін у команді. Доля Лучано Спаллетті в Інтері вже вирішена та не буде залежати від результату міланського дербі. Фахівець покине Інтер після завершення поточного сезону.

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Окрім цього, "нерадзуррі" готові розглянути пропозиції щодо Мауро Ікарді та Івана Перішіча. Хорватський захисник не входить у плани керівництва, про що стало відомо декілька тижнів тому, а аргентинський форвард після гучного скандалу не поспішає продовжувати контракт з Інтером.

Нагадаємо, Інтер йде на 4-й позиції (50 очок) у Серії А, однак команда вилетіла із Ліги Європи та Кубка Італії.

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