toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЗОРЯ - ШАХТАР УПЛ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Інтер готовий продати Ікарді та Перішіча, – GdS

13:54 239 Читать на русском
Інтер готовий продати Ікарді та Перішіча, – GdS
Перішіч та Ікарді / фото з відкритих джерел

Міланський клуб готує кадрову революцію у команді влітку.

Як повідомляє Gazzetta dello Sport, Інтер готується до масштабних змін у команді. Доля Лучано Спаллетті в Інтері вже вирішена та не буде залежати від результату міланського дербі. Фахівець покине Інтер після завершення поточного сезону.

Шевченко напередодні міланського дербі пригадав, як забивав Інтеру

Окрім цього, "нерадзуррі" готові розглянути пропозиції щодо Мауро Ікарді та Івана Перішіча. Хорватський захисник не входить у плани керівництва, про що стало відомо декілька тижнів тому, а аргентинський форвард після гучного скандалу не поспішає продовжувати контракт з Інтером.

Нагадаємо, Інтер йде на 4-й позиції (50 очок) у Серії А, однак команда вилетіла із Ліги Європи та Кубка Італії.

Міланське дербі, повернення Зідана, сексуальний футбол у Севільї та Ле Класіко на берегах Сени: топ-5 матчів євровікенду

Теги
Італія Трансфери Іван Перішіч Іван Перішіч Мауро Ікарді Мауро Ікарді Інтер Інтер Лучано Спаллетті Лучано Спаллетті Трансфери Чемпіонату Італії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
37
хв
Зоря
17:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук