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Интер готов продать Икарди и Перишича, – GdS

13:58 21 Читати українською
Интер готов продать Икарди и Перишича, – GdS
Перишич и Икарди / фото из открытых источников

Миланский клуб готовит кадровую революцию в команде летом.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, Интер готовится к масштабным изменениям в команде. Судьба Лучано Спаллетти в Интере уже решена и не будет зависеть от результата миланского дерби. Специалист покинет Интер после завершения текущего сезона.

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Кроме этого, "нерадзурри" готовы рассмотреть предложения по Мауро Икарди и Ивану Перишичу. Хорватский защитник не входит в планы руководства, о чем стало известно несколько недель назад, а аргентинский форвард после громкого скандала не спешит продлевать контракт с Интером.

Напомним, Интер идет на 4-й позиции (50 очков) в Серии А, однако команда вылетела из Лиги Европы и Кубка Италии.

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Италия Иван Перишич Иван Перишич Мауро Икарди Мауро Икарди Интер Интер Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти Трансферы Трансферы Чемпионата Италии
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