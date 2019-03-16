Шевченко напередодні міланського дербі пригадав, як забивав Інтеру

Екс-форвард Мілана Андрій Шевченко вирішив нагадати нинішнім гравцям "россонері", як треба забивати у ворота Інтера.

"Великі спогади та пристрасть. Я буду з тобою, Мілан!", – написав Шевченко у Twitter, додавши відеонарізку своїх найбільш яскравих голів за Мілан в матчах з "нерадзуррі".

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Нагадаємо, завтра відбудеться міланське дербі. Стартовий свисток на Сан-Сіро пролунає о 21:30 за київським часом. Після 27 турів Мілан посідає 3 сходинку в Серії А (51 очко), а Інтер йде на 4-й позиції (50 очок).

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