Інтер – Аталанта: Маліновський розпочне матч Серії А в основі, Коваленко залишився в запасі
Інтер в рамках 26-го туру Серії А приймає Аталанту. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 26-го туру Серії А Інтер – Аталанта розпочнеться о 21:45 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24". Руслан Маліновський розпочне матч у основі, а Віктор Коваленко залишився у запасі.
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Стартові склади
Інтер: Хандановіч – Шкриньяр, де Врей, Бастоні – Хакімі, Барелла, Брозовіч, Відаль, Перішіч – Лукаку, Мартінес
Запасні: Раду, Гальярдіні, Санчес, Весіно, Коларов, Сенсі, Раноккія, Янг, Еріксен, Д'Амброзіо, Дарміан, Пінамонті
Аталанта: Спортьєлло – Толоі, Ромеро, Джімшіті – Меле, Фройлер, де Роон, Госенс – Пессіна, Маліновський – Сапата
Запасні: Россі, Голліні, Паломіно, Ламмерс, Муріель, Кальдара, Коваленко, Руджері, Гісланді, Міранчук, Ілічіч, Пашаліч
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