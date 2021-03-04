"Я сподіваюся, що виграє Мілан, навіть якщо це буде важко. Інтер зараз йде у високому темпі. Боюся, мій друг Антоніо Конте не надто підтримає моє бажання.

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Я стежу за всіма колишніми підопічними. Звичайно, у них немає того досвіду, який є у мене, але це і їхня перевага – вони значно молодші. Цей світ завжди налаштований на критику, але вони вже знають це краще, ніж я. Наприклад, у Пірло і Гаттузо є все, щоб вирішити свої проблеми. Часом я розмовляю з ними по телефону. Кілька днів тому я розмовляв з Піппо Індзагі, який зараз у Беневенто. Він серед тих, кому я телефоную частіше. Я дуже прив'язаний до нього, як і до всіх гравців, яких тренував. Особливо до тих, хто грав у Мілані", – наводить слова Анчелотті Football Italia.

Додамо, що наразі Серію А очолює Інтер з 56 очками. Мілан відстає на три пункти, а Ювентус і Аталанта на сім.

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