Интер – Аталанта: Малиновский начнет матч Серии А в основе, Коваленко остался в запасе
Интер в рамках 26-го тура Серии А принимает Аталанту. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 26-го тура Серии А Интер – Аталанта начнётся в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24". Руслан Малиновский начнёт матч в основе, Виктор Коваленко остался в запасе.
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Стартовые составы
Интер: Ханданович – Шкриньяр, де Врей, Бастони – Хакими, Барелла, Брозович, Видаль, Перишич – Лукаку, Мартинес
Запасные: Раду, Гальярдини, Санчес, Весино, Коларов, Сенси, Раноккия, Янг, Эриксен, Д'Амброзио, Дармиан, Пинамонти
Аталанта: Спортьелло – Толои, Ромеро, Джимшити – Меле, Фройлер, де Роон, Госенс – Пессина, Малиновский – Сапата
Запасные: Росси, Голлині, Паломино, Ламмерс, Муриель, Кальдара, Коваленко, Руджери, Гисланди, Миранчук, Иличич, Пашалич
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