Міланський Інтер у прекрасному стилі розбив Спецію в другому турі Серії А. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Інтер в перших турах виправдовує статус одного з фаворитів на Скудетто. "Нерадзуррі" після перемоги над Лечче здолали Спецію, не дозволивши супернику жодного разу пробити по воротах.

Інтер розгромив Спецію з Коваленком і став лідером Серії А, переможний шедевр чемпіона Європи

Лаутаро відкрив рахунок, скориставшись скидкою Лукаку. Аргентинець поклав м'яч у кут точним ударом з-за меж штрафного. Зв'язка знову працює, створюючи один одному моменти.

Подвоїв перевагу Інтера Чалханоглу, а остаточні цифри на табло зафіксував Корреа після пасу Джеко. Перед третім голом вийшов на поле Коваленко. Партнери Віктора провели жахливий матч.