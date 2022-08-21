Миланский Интер в прекрасном стиле разбил Специю во втором туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Интер в первых турах оправдывает статус одного из фаворитов на Скудетто. "Нерадзурри" после победы над Лечче одолели Специю, не позволив сопернику ни разу пробить по воротам.

Интер разгромил Специю с Коваленко и стал лидером Серии А, победный шедевр чемпиона Европы

Лаутаро открыл счет, воспользовавшись скидкой Лукаку. Аргентинец положил мяч в угол точным ударом из-за пределов штрафной. Связка снова работает, создавая друг другу моменты.

Удвоил преимущество Интера Чалханоглу, а окончательные цифры на табло зафиксировал Корреа после паса Джеко. Перед третьим голом вышел на поле Коваленко. Партнеры Виктора провели ужасный матч.