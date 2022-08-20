Чемпіонат Італії 2022/23, 2 тур

Торіно – Лаціо – 0:0

Удінезе – Салернітана – 0:0

Вилучення: Перес, 45+3 (Удінезе)

Інтер – Спеція – початок о 21:45

Сассуоло – Лечче – початок о 21:45

Торіно і Лаціо вдало розпочали сезон 2022/23, здолавши в першому турі Монцу і Болонью відповідно. Але поєдинок у Турині не назвеш яскравим, хоча кілька моментів суперники таки створили. Команди лише тричі пробили у площину воріт, і забити так і не зуміли. 0:0 – Лаціо і Торіно набрали по 4 очки у двох турах.

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В Удіне місцевий Удінезе приймав Салернітану, яка начебто близька до підписання Артема Довбика. Обидві команди програли в стартовому турі, тому сьогодні сподівалися набрати перші очки. На останніх секундах першого тайму господарі залишилися вдесятьох – Перес отримав пряму червону картку. У меншості Удінезе змушений був значно менше думати про атаку. Салернітана перевершила фріульців за кількістю ударів і була ближчою до забитого м'яча, але і ця гра завершилася нулями. Перші очки обох команд у сезоні.

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