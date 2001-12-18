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Інстинкт Суареса: хавбек Дербі Каунті вкусив за шию Джо Аллена

13:04 190 Читать на русском
Інстинкт Суареса: хавбек Дербі Каунті вкусив за шию Джо Аллена
Бредлі Джонсон та Джо Аллен / Соцмережі

Хавбек Дербі Каунті Бредлі Джонсон відзначився незвичним порушенням у матчі проти Сток Сіті.

У матчі Чемпіоншипу зустрічались Сток Сіті та Дербі Каунті. У одному з епізодів хавбек гостей Бредлі Джонсон був незадоволений рішенням арбітра, який зафіксував фол. Джо Аллен підійшов заспокоїти суперника, але той вкусив його за плече.

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Як повідомляє Sky Sports, Джонсон отримав покарання у вигляді дискваліфікації на 4 матчі. Загалом хавбек пропустить 5 ігор своєї команди, ще одну через перебір жовтих карток.

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Нагадаємо, Луїс Суарес під час чемпіонату світу-2014 вкусив захисника збірної Італії Джорджо К'єлліні, роком раніше від Суареса постраждав захисник Челсі Браніслав Івановіч. А перша жертва Суареса була ще за часів гри уругвайця за Аякс, тоді нападник вкусив Отмана Баккала.

Теги
Англія Відеоновини Дербі Каунті Дербі Каунті Чемпіоншип Джо Аллен Джо Аллен Бредлі Джонсон Бредлі Джонсон Сток Сіті Сток Сіті
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