Інстинкт Суареса: хавбек Дербі Каунті вкусив за шию Джо Аллена

Хавбек Дербі Каунті Бредлі Джонсон відзначився незвичним порушенням у матчі проти Сток Сіті.

У матчі Чемпіоншипу зустрічались Сток Сіті та Дербі Каунті. У одному з епізодів хавбек гостей Бредлі Джонсон був незадоволений рішенням арбітра, який зафіксував фол. Джо Аллен підійшов заспокоїти суперника, але той вкусив його за плече.

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Як повідомляє Sky Sports, Джонсон отримав покарання у вигляді дискваліфікації на 4 матчі. Загалом хавбек пропустить 5 ігор своєї команди, ще одну через перебір жовтих карток.

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Нагадаємо, Луїс Суарес під час чемпіонату світу-2014 вкусив захисника збірної Італії Джорджо К'єлліні, роком раніше від Суареса постраждав захисник Челсі Браніслав Івановіч. А перша жертва Суареса була ще за часів гри уругвайця за Аякс, тоді нападник вкусив Отмана Баккала.