Форвард Лідса Бемфорд класно поклав з льоту на тренуванні й миттєво опинився в обіймах культового Б'єлси

Нападник англійського Лідса Патрік Бемфорд під час тренувального заняття забив фантастичний гол у ворота свого одноклубника. Від забитого м'яча в захваті навіть іменитий тренер "павлінів" Марсело Б'єлса.

Форвард відпрацьовував удари з льоту й один із точних пострілів Бемфорда виявився особливо красивом. 25-річний англієць з льоту переправив діагональ у дальній кут, не залишивши жодного шансу кіперу. Привітав нападника з таким шедевром особисто тренер Лідса Марсело Б'єлса.

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Патрік Бемфорд є вихованцем Ноттінгем Форест, а впродовж п'яти років перебував на контракті в Челсі. Заграти за "синіх" англієць не зумів, боси лондонців постійно відправляли його в оренди. У сезоні 2018/19 Бемфорд провів за Лідс 7 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився одним забитим м'ячем.