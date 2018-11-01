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Захисник Дербі Томорі забив курйозний автогол у матчі з Челсі, якому належить за контрактом

13:21 442 Читать на русском
Захисник Дербі Томорі забив курйозний автогол у матчі з Челсі, якому належить за контрактом
Фікайо Томорі / соцмережі

У матчі 1/8 фіналу Кубка ліги Челсі – Дербі Каунті захисник "баранів" Фікайо Томорі, орендований якраз у "синіх", забив епічний автогол на початку матчу.

Лондонський Челсі приймав Дербі Каунті Френка Лемпарда в рамках 1/8 фіналу Кубка ліги. "Сині" здобули перемогу з рахунком 3:2, а у складі "баранів" кумедним автоголом відзначився захисник Фікайо Томорі, який за іронією долі належить за контрактом саме лондонцям.

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Після прострілу з флангу англієць хотів вибити м'яч зі штрафного майданчика, але не влучив по ньому і той влетів у кут воріт Скота Карсона. Пізніше захисника "підтримав" його партнер Річард Кіо і теж вразив власні ворота.

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Кубок англійської ліги1/8 фіналу

Челсі - Дербі Каунті: Середа 31 жовтня 2018

Челсі
Матч завершено
3 : 2
Дербі Каунті
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