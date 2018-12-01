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Инстинкт Суареса: хавбек Дерби Каунти укусил за шею Джо Аллена

13:04 50 Читати українською
Инстинкт Суареса: хавбек Дерби Каунти укусил за шею Джо Аллена
Брэдли Джонсон та Джо Аллен / Соцсети

Хавбек Дерби Каунти Брэдли Джонсон отметился необычным нарушением в матче против Сток Сити.

В матче Чемпионшипа встречались Сток Сити и Дерби Каунти. В одном из эпизодов хавбек гостей Брэдли Джонсон был недоволен решением арбитра, который зафиксировал фол. Джо Аллен подошел успокоить соперника, но тот укусил его за плечо.

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Как сообщает Sky Sports, Джонсон получил наказание в виде дисквалификации на 4 матча. В общем хавбек пропустит 5 игр своей команды, еще одну из-за перебора желтых карточек.

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Напомним, Луис Суарес во время чемпионата мира-2014 укусил защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини, годом раньше от Суареса пострадал защитник Челси Бранислав Иванович. А первая жертва Суареса была еще во времена игры уругвайца за Аякс, тогда нападающий укусил Отмана Баккала.

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Англия Видеоновости Дерби Каунти Дерби Каунти Чемпионшип Джо Аллен Джо Аллен Олі Джонсон Олі Джонсон Сток Сити Сток Сити
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