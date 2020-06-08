toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО - ОЛЕКСАНДРІЯ АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Іноземний фахівець готовий очолити Динамо – його проект "біло-синіх" уже на розгляді босів Києва

19:25 1817 Читать на русском
Іноземний фахівець готовий очолити Динамо – його проект "біло-синіх" уже на розгляді босів Києва
Ерол Булут / Фото з відкритих джерел

Навколо посади головного тренера київського Динамо продовжують ширитися трансферні чутки.

Головний тренер турецького Аланьяспора Ерол Булут зацікавлений у тому, аби очолити київське Динамо, повідомляє видання Fotospor.

Динамо розглядає лише двох кандидатів на заміну Михайличенку

45-річний наставник вже встиг встановити контакти з керівництвом Динамо і передав босам клубу свій проект розвитку команди. Зазначається, що фахівець вийшов на Динамо завдяки відомому агенту Вадиму Шаблію.

До слова, Булут – не основний претендент на посаду головного тренера киян, а лише один з переліку.

Нагадаємо, Ерол свого часу встиг пограти у чемпіонаті України – з 2007 по 2009 роки він захищав кольори донецького Металурга. Аланьяспор став для нього лише другим клубом у самостійній тренерській кар'єрі – раніше він очолював Єні Малатьяспор.

Динамо розглядає сенсаційну заміну Михайличенка – новим тренером може стати іноземець

blog_ava
Швед може повернутися в Карпати – на гравця Селтіка претендує ще один клуб УПЛ
12:35
12414
Теги
Ігор Суркіс Динамо Динамо Ерол Булут Ерол Булут Аланьяспор Аланьяспор Вадим Шаблій
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
дн
:
0
год
:
2
хв
Гранада
20:30
Хетафе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук