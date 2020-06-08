Іноземний фахівець готовий очолити Динамо – його проект "біло-синіх" уже на розгляді босів Києва

Навколо посади головного тренера київського Динамо продовжують ширитися трансферні чутки.

Головний тренер турецького Аланьяспора Ерол Булут зацікавлений у тому, аби очолити київське Динамо, повідомляє видання Fotospor.

Динамо розглядає лише двох кандидатів на заміну Михайличенку

45-річний наставник вже встиг встановити контакти з керівництвом Динамо і передав босам клубу свій проект розвитку команди. Зазначається, що фахівець вийшов на Динамо завдяки відомому агенту Вадиму Шаблію.

До слова, Булут – не основний претендент на посаду головного тренера киян, а лише один з переліку.

Нагадаємо, Ерол свого часу встиг пограти у чемпіонаті України – з 2007 по 2009 роки він захищав кольори донецького Металурга. Аланьяспор став для нього лише другим клубом у самостійній тренерській кар'єрі – раніше він очолював Єні Малатьяспор.

Динамо розглядає сенсаційну заміну Михайличенка – новим тренером може стати іноземець