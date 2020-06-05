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Динамо розглядає лише двох кандидатів на заміну Михайличенку

09:52 1043 Читать на русском
Динамо розглядає лише двох кандидатів на заміну Михайличенку
Сергій Ребров / фото з відкритих джерел

У випадку відставки Олексія Михайличенка з посади головного тренера Динамо основними претендентами на цю вакансію стануть Сергій Ребров та Юрій Сьомін.

Керівництво Динамо розглядає варіант з поверненням у тренерське крісло київського клубу Сергія Реброва, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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Наразі 46-річний український фахівець разом з Ференцварошем впевнено крокує за золотими нагородами чемпіонату Угорщини. Другим кандидатом на посаду наставника "біло-синіх" є екс-тренер Локомотива Юрій Сьомін, який може вже втретє очолити Динамо.

За інформацією джерела, поки обидва наставники не отримували конкретних пропозицій від київського клубу. Нагадаємо, чинним керманичем столичної команди є Олексій Михайличенко.

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Сергій Ребров Сергій Ребров Головне Юрій Сьомін Юрій Сьомін Динамо Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко
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