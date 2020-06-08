Иностранный специалист готов возглавить Динамо – его проект "бело-синих" уже на рассмотрении боссов Киева

Вокруг поста главного тренера киевского Динамо продолжают распространяться трансферные слухи.

Главный тренер турецкого Аланьяспора Эрол Булут заинтересован в том, чтобы возглавить киевское Динамо, сообщает издание Fotospor.

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45-летний наставник уже успел установить контакты с руководством Динамо и передал боссам клуба свой проект развития команды. Отмечается, что специалист вышел на Динамо благодаря известному агенту Вадиму Шаблию.

К слову, Булут – не основной претендент на пост главного тренера киевлян, а лишь один из списка.

Напомним, Эрол в свое время успел поиграть в чемпионате Украины – с 2007 по 2009 годы он защищал цвета донецкого Металлурга. Аланьяспор стал для него лишь вторым клубом в самостоятельной тренерской карьере – ранее он возглавлял Ени Малатьяспор.

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