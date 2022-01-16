Черговим новачком Інгульця став голкіпер Андрій Кліщук, повідомляє прес-служба петровців.

Інгулець оголосив про підписання Саківа

29-річний футболіст перейшов у команду Сергія Лавриненка у статусі вільного агента і підписав з нею контракт до 30 червня 2022 року.

Досвічений воротар покликаний закрити проблемну позицію в команді – раніше Інгулець покинуло одразу три голкіпери: Євген Гальчук та Артем Малиш розірвали угоду з клубом, а Богдан Шуст перейшов на тренерську роботу.

Нагадаємо, Кліщук розпочав кар'єру у Чорноморці. Встиг пограти також за Гірник-Спорт, Суми, вінницьку Ниву, Нафтовик, СК Дніпро-1 та Кристал. Transfermarkt оцінює гравця у 150 тисяч євро.

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