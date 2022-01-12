Інгулець попрощався з голкіпером Євгеном Гальчуком, повідомляє Meta Ratings.

Інгулець запропонував тренерські контракти Лупашку, Шусту та Бартуловічу

Угоду з 29-річним воротарем розірвали за обопільною згодою сторін. До слова, у поточному сезоні він провів за петровців 12 матчів, в яких пропустив 21 гол, а у двох поєдинках відстояв на нуль.

Раніше команду Сергія Лавриненка покинув інший воротар – Артем Малиш. Сторони також домовилися про розірвання контракту, який повинен був діяти до літа 2022 року. Окрім цього, раніше пропозицію перейти на тренерську роботу отримав досвідчений голкіпер Богдан Шуст.

Нагадаємо, Інгулець розпочне підготовку до весняної частини сезону 15 січня.

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