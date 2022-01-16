Захисник Тарас Саків відтепер виступатиме за Інгулець, повідомляє прес-служба петровців.

Львів підписав екс-форварда Чорноморця

24-річний футболіст приєднався до команди Сергія Лавриненка у статусі вільного агента і підписав з клубом угоду терміном до 30 червня 2022 року.

У юнацькому віці Саків встиг пограти за обох грандів українського футболу – спочатку за Шахтар, а потім за Динамо. У 19 років дебютував в УПЛ у складі полтавської Ворскли, з якою став бронзовим призером чемпіонату України, а також зіграв у груповому турнірі Ліги Європи проти лондонського Арсенала та лісабонського Спортінга. Згодом в його кар'єрі були Рух, Минай та Колос. У поточному сезоні провів у складі ковалівського клубу 8 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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