У суботу 2-й тур 2-го етапу другого за силою дивізіону продовжила низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 2-й етап, 2-й тур

Чемпіонська група

Полтава – Епіцентр – 0:0

Інгулець – Нива Бузова – 0:0

Група вибування

Хуст – Гірник-Спорт – 4:2

Голи: Чабан, 57, 90, Діянчук, 66, Борисенко, 69 – Черткоєв, 17, Студенко, 52

Нива Т – Діназ – 1:4

Голи: Волохатий, 32 – Сейтхалілов, 19, Ткачук, 67, Мораренко, 72 (п.), 90+2

Буковина – Чернігів-ШВСМ – 4:0

Голи: Кривобороденко, 9 (аг.), Гончарук, 52, Андрейчук, 65, 80

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У Групі вибування Хуст оформив феєричний камбек з Гірник-Спортом. Закарпатці пропустили в середині першого тайму, а одразу по перерві команда з Горішніх Плавнів збільшила свою перевагу. Господарі вирішили, що з них достатньо і взялись за справу, забивши у відповідь одразу чотири голи (дублем відзначився Чабан). Перемога дозволила Хусту покинути зону вильоту, потіснивши туди Гірник-Спорт.

Тернопільська Нива на фоні чуток про можливий переїзд у Львів сенсаційно програла найгіршій команді Другої ліги – Діназу. Підопічні Олександра Головка забили ще до середини першого тайму, але на перерву пішли за нічийного рахунку. Після відпочинку Діназ додав і відвантажив у ворота тернополян ще три м'ячі. Перемога принесла Діназу 16 очок і підняла одразу на 4 сходинки догори.

Буковина на своєму полі розбила Чернігів-ШВСМ. Початок розгрому поклав автогол Кривобороденка вже на 9-й хвилині. По перерві господарі забили ще тричі і впевнено очолили турнірну таблицю Групи виживання, опустивши чернігівців на самісіньке дно.

В матчах Чемпіонської групи вийшло менш цікаво. Інгулець розійшовся безгольовою нічиєю з Нивою Бузовою – команда з Петрового відстає від перших Карпат вже на 5 очок. Такий самий результат у грі між Полтавою та Епіцентром.

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