Українська футбольна спільнота зазнала ще однієї непоправної втрати – пішов у засвіти Микола Шершун.

У п'ятницю, 12 квітня, не стало відомого українського футбольного функціонера Миколи Шершуна, повідомляє прес-служба Поділля.

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Він пішов із життя у віці 76 років.

Нагадаємо, Микола Вікторович у своїй футбольній кар’єрі був начальником команди Адвіс, засновником і президентом футбольного клубу Поділля, велику частку себе присвятив дитячо-юнацькому футбольному клубу Поділля, як арбітр обслуговував футбольні змагання найвищого рівня, останні роки працював спостерігачем арбітражу.

До слова, Микола Шершун – батько екс-захисника збірної України Богдана Шершуна, який помер 7 січня у віці 42 років через рак мозку.

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