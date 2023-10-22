Неділя подарувала 5 матчів в рамках Першої ліги. Не обійшлося без сенсації.

Перша ліга, 13 тур

Група А

Металіст – Нива Т – 0:0

Прикарпаття – Буковина – 2:1

Голи: Хома, 12, 65 – Пасічник, 86

Група Б

МФК Металург – Полтава – 3:1

Голи: Басов, 15, Буряк, 32, Крапивний, 57 – Щербак, 23

Вилучення: Щербак, 73 (П)

ФСК Маріуполь – Чернігів – 3:1

Голи: Тєрєхов, 17, Батальський, 27, Олійник, 73 – Шушко, 83 (аг)

Лівий берег – Інгулець – 0:3

Голи: Сухоручко, 36, Синиця, 53, Литовченко, 87

Металіст нарешті набрав очко після 3 поразок поспіль. Харків'яни вимучили нульову нічию з тернопільською Нивою, але однаково залишаються на дні своєї групи.

Прикарпаття обіграло Буковину завдяки дублю неймовірного Андрія Хоми. Форвард івано-франківців забив 5 голів у останніх 3 турах і загалом з 10 точними ударами очолює перегони бомбардирів.

"Зайдемо в УПЛ і будемо трощити всіх підряд": Інгулець підписав сенсаційного гравця, який приїхав на велосипеді

У групі Б перемоги з однаковим рахунком здобули Металург та Маріуполь. Обидві команди піднялися у верхню половину, яка дасть право боротися за підвищення.

Не встиг президент Інгульця Олександр Поворознюк заговорити про "будемо трощити УПЛ", як його команда зазнала першої поразки в чемпіонаті. Та ще й якої – 0:3 на полі Лівого берега! Кияни і самі не проти поборотися за еліту, перебуваючи на третій сходинці. Перспективи Інгульця залишаються безхмарними, адже відрив від конкурентів складає чималі 9 очок. Тепер єдина безпрограшна команда Першої ліги це Карпати.

Карпати у матчі з двома вилученнями здолали Ниву Бузова в битві лідерів і збільшили відрив на вершині Першої ліги