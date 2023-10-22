Ингулец разгромно потерпел первое поражение, Металлист прервал позорную серию, дубль супербомбардира: Первая лига
Воскресенье подарило 5 матчей в рамках Первой лиги. Не обошлось без сенсации.
Первая лига, 13 тур
Группа А
Металлист – Нива Т – 0:0
Прикарпатье – Буковина – 2:1
Голы: Хома, 12, 65 – Пасечник, 86
Группа Б
МФК Металлург – Полтава – 3:1
Голы: Басов, 15, Буряк, 32, Крапивный, 57 – Щербак, 23
Удаление: Щербак, 73 (П)
ФСК Мариуполь – Чернигов – 3:1
Голы: Терехов, 17, Батальский, 27, Олейник, 73 – Шушко, 83 (аг)
Левый берег – Ингулец – 0:3
Голы: Сухоручко, 36, Синица, 53, Литовченко, 87
Металлист наконец-то набрал очко после 3 поражений подряд. Харьковчане вымучили нулевую ничью с тернопольской Нивой, но все равно остаются на дне своей группы.
Прикарпатье обыграло Буковину благодаря дублю невероятного Андрея Хомы. Форвард ивано-франковцев забил 5 голов в последних 3 турах и в общей сложности с 10 точными ударами возглавляет гонку бомбардиров.
"Зайдем в УПЛ и будем крушить всех подряд": Ингулец подписал сенсационного игрока, приехавшего на велосипеде
В группе Б победы с одинаковым счетом одержали Металлург и Мариуполь. Обе команды поднялись в верхнюю половину, которая позволит бороться за повышение.
Не успел президент Ингульца Александр Поворознюк заговорить о "будем крушить УПЛ", как его команда потерпела первое поражение в чемпионате. Да еще какое – 0:3 на поле Левого берега! Киевляне и сами не прочь побороться за элиту, находясь на третьей строчке. Перспективы Ингульца остаются безоблачными, ведь отрыв от конкурентов составляет 9 очков. Теперь единственная беспроигрышная команда Первой лиги – это Карпаты.
Карпаты в матче с двумя удалениями одолели Ниву Бузова в битве лидеров и увеличили отрыв на вершине Первой лиги