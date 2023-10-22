Воскресенье подарило 5 матчей в рамках Первой лиги. Не обошлось без сенсации.

Первая лига, 13 тур

Группа А

Металлист – Нива Т – 0:0

Прикарпатье – Буковина – 2:1

Голы: Хома, 12, 65 – Пасечник, 86

Группа Б

МФК Металлург – Полтава – 3:1

Голы: Басов, 15, Буряк, 32, Крапивный, 57 – Щербак, 23

Удаление: Щербак, 73 (П)

ФСК Мариуполь – Чернигов – 3:1

Голы: Терехов, 17, Батальский, 27, Олейник, 73 – Шушко, 83 (аг)

Левый берег – Ингулец – 0:3

Голы: Сухоручко, 36, Синица, 53, Литовченко, 87

Металлист наконец-то набрал очко после 3 поражений подряд. Харьковчане вымучили нулевую ничью с тернопольской Нивой, но все равно остаются на дне своей группы.

Прикарпатье обыграло Буковину благодаря дублю невероятного Андрея Хомы. Форвард ивано-франковцев забил 5 голов в последних 3 турах и в общей сложности с 10 точными ударами возглавляет гонку бомбардиров.

"Зайдем в УПЛ и будем крушить всех подряд": Ингулец подписал сенсационного игрока, приехавшего на велосипеде

В группе Б победы с одинаковым счетом одержали Металлург и Мариуполь. Обе команды поднялись в верхнюю половину, которая позволит бороться за повышение.

Не успел президент Ингульца Александр Поворознюк заговорить о "будем крушить УПЛ", как его команда потерпела первое поражение в чемпионате. Да еще какое – 0:3 на поле Левого берега! Киевляне и сами не прочь побороться за элиту, находясь на третьей строчке. Перспективы Ингульца остаются безоблачными, ведь отрыв от конкурентов составляет 9 очков. Теперь единственная беспроигрышная команда Первой лиги – это Карпаты.

Карпаты в матче с двумя удалениями одолели Ниву Бузова в битве лидеров и увеличили отрыв на вершине Первой лиги