Клуб з Петрового додав до заявки на УПЛ захисників Мохамеда Алі Салема та Хенноса Асмелаша, повідомляє офіційний сайт ліги.

Десна розгромила Інгулець і повернулася на третю позицію в УПЛ

Асмелаш виступав за Ден Гааг, відігравши 3 матчі у Ередивізі, також пограв за Осс з другого дивізіону чемпіонату Нідерландів. Його основна позиція – правий захисник, також може зіграти в центрі півзахисту. Салем же виступав лише у чемпіонаті Тунісу за Клуб Афрікен, Олімпік та Мітлаві, викликався до молодіжної збірної. Основна позиція – центральний оборонець.

Зазначимо, що Інгулець наразі перебуває на тринадцятій позиції в УПЛ, маючи в активі 12 очок.

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