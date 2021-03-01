Клуб из Петрового добавил в заявку на УПЛ защитников Мохаммеда Али Салема и Хенноса Асмелаша, сообщает официальный сайт лиги.

Десна разгромила Ингулец и вернулась на третью позицию в УПЛ

Асмелаш выступал за Ден Гааг, отыграв 3 матча в Эредивизи, также поиграл за Осс из второго дивизиона чемпионата Нидерландо. Его основная позиция – правый защитник, также может сыграть в центре полузащиты. Салем же выступал только в чемпионате Туниса за Клуб Африкен, Олимпик и Митлави, вызывался в молодежную сборную. Основная позиция – центральный защитник.

Отметим, что Ингулец сейчас находится на тринадцатой позиции в УПЛ, имея в активе 12 очков.

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