Програму 16-го туру УПЛ відкривав поєдинок між Десною та Інгульцем. Чернігівці виступали господарями поля, але матч проводили у Києві на стадіоні імені В. В. Лобановського – вочевидь, для того, щоб пошвидше добити його газон. Обидва колективи не мали права на осічку, адже сіверяни відставали від третьої позиції на два очки, а петровців стільки ж відділяло від дна турнірної таблиці.

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Перший тайм пройшов за прогнозованим сценарієм. На полі було багато єдиноборств і стандартів, а от з гольовими моментами якось не складалося. Підопічні Сергія Лавриненка до перерви взагалі вирішили обмежитись одним неточним ударом Запорожця аж на 44-й хвилині, а от у господарів все було трішки веселіше.

У стартові півгодини чернігівці могли забивати двічі. Так, на 10-й хвилині Тотовицький прострілив на лівий кут воротарського, а Будківський замкнув ударом у дотик – повз ближню стійку! На 22-й же Білошевський пробив потилицею після кутового, однак Кринський у волейбольному стилі перевів м'яч над поперечкою.

Зрозумівши, що звичайними діями петровців не зламати, підопічні Олександра Рябоконя увімкнули клас. Це і принесло успіх. На 34-й хвилині Десна заробила кутовий, подачу з якого винесли на Мостового, а той віддав діагональ на лівий фланг Тотовицькому. Андрій на прийомі красиво прокинув м'яч повз Бартуловіча, потім ефектно розхитав у штрафному Шишку, після чого закрутив сферу під дальню стійку – 1:0! На 43-й Конопля міг і подвоїти перевагу сіверян красивим дальнім пострілом у ближню дев'ятку, але вийшло неточно. Зрештою, команди відправились відпочивати за рахунку 1:0.

На старті другого тайму Інгулець дещо переважав у активності, але жодного моменту з цього не прилетіло. Десна ж досить швидко прокинулась, почавши загострювати по-дорослому. На 55-й хвилині господарі могли забити внаслідок прориву Тотовицького в карний майданчик та удару Андрія з лівої, але Кринський врятував петровців. Ще за хвилину Будківський міг відзначитись, замкнувши подачу з правого флангу на ближню стійку, але Пилипу трішки забракло точності.

Не забивши логічно, сіверяни забили випадково: на 57-й хвилині Гуцуляк подав з кутового, всі пролетіли повз м'яч, а той рикошетом від стегна Гітченка влетів у ворота – 2:0! Щоправда, вже на 60-й Щедрий міг відіграти цей гол, пробивши з-за меж штрафного в правий нижній кут. Паст парирував. За марнотратство гостей на 64-й хвилині міг покарати Будківський, який увірвався на правий край карного майданчика та вистрілив під дальню стійку – м'яч пролетів поруч з нею!

В наступні 20 хвилині моментів практично не виникало. Інгулець ніяк не міг створити щось небезпечне у атаці, а Десні постійно не вистачало останнього пасу або техніки в завершальній фазі. Чернігівці явно були ближчими до ще одного голу, ледь не забивши його на 83-й внаслідок контратак з вриванням Картушова в карний майданчик – втім, фінальний удар Єгора встиг заблокувати Павлов.

Не біда. Вже на 84-й Десна таки добила Інгулець внаслідок подачі з кутового. Єрмаков замкнув його ударом головою – Кринський ніби й дотягнувся до м'яча (він летів майже по центру), але не зміг його вибити. 3:0. Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Таким чином, підопічні Олександра Рябоконя набрали 27 очок і піднялися на третю позицію. Вони цілком можут залишитись там по завершенні туру, адже у Зорі (26 залікових балів) буде матч проти Шахтаря. Інгулець же з 12 очками та чотирма поєдинками поспіль без перемог залишається на одинадцятій сходинці. Від останньої петровців відділяють всього два пункти.

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