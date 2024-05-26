Новичок элитного дивизиона начал работу над формированием состава для участия в УПЛ.

Пресс-служба Ингульца объявила о продлении контрактов с тремя игроками, чьи соглашения заканчивались 30 июня 2024 года.

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Петровцы пролонгировали сотрудничество с нападающим Артемом Ситало, защитником Михаилом Шершнем и полузащитником Александром Козаком.

Напомним, 34-летний Ситало выступает за Ингулец с июля 2021 года. Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро. 29-летний Шершень перебрался к петровцам из Металлиста 1925 летом 2023-го и стоит 350 тысяч. 29-летний Козак в команде с июля 2018-го. Transfermarkt правит за него 300 тысяч евро.

К слову, Ингулец досрочно вышел в УПЛ, а в последнем туре одолел Карпаты и завоевал золото Первой лиги.

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