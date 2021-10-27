"Вересу не вистачило забитого гола у першому таймі. Я подякував футболістам. Вони провели хороший матч. Ми поступилися за результатом, але не за грою. Верес зробив більше помилок у захисті і дозволив легко забити перший гол. У другому таймі намагалися йти вперед, але другий гол та вилучення закрили цю гру.

Верес – Ворскла – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Ми планували випустити Шестакова у стартовому складі, але у нього набрякло коліно, і ми вирішили його поберегти. Ми мали кадрові втрати. Через попередження пропускали гру і Кучеров, і Гітчев. Пасіч травмований залишився на заміні. І Кльоц вибув. У нас не було реально, кого випустити

А ще я маю питання до УПЛ чи ТК Футбол. Чому Ворскла наступну гру грає у понеділок, а ми в суботу? Верес має два дні на підготовку, а інші команди чомусь грають у понеділок. Я розумію, що йдуть накладки телебачення, але має бути правильний розподіл тому, що не може бути, що Ворскла має п'ять днів на підготовку, а ми завтра вже виїжджаємо. Всі мають бути у рівних умовах", – сказав Вірт у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, Верес у матчі 1/8 фіналу Кубка України на власному полі поступився Ворсклі (1:3) і вилетів з подальшого розіграшу турніру.

Ворскла вийшла у чвертьфінал Кубка України, впевнено перегравши Верес на виїзді