"Битва коллективов, демонстрирующих весёлый футбол для фанатов" – именно таким может быть описание любого матча, кроме встречи Ингульца и Вереса. Обе команды решают турнирные задачи и отчитываются о результатах руководству, а болельщикам они предлагают насладиться высоким местом в середине турнирной таблицы. Красивые комбинации, игра через владение, хитрые тактические ходы – всё это не про ровенчан и петровцев.

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Обоих тренеров можно понять. Во-первых, у них и состав не как у Гвардиолы. Во-вторых – коллективам действительно сейчас необходимо просто набирать очки. Вересу нужно крепко закрепиться в элите, поэтому пока подопечные Юрия Вирта играют от обороны и фланговых контратак. Это смотрится не очень интересно (а иногда и катастрофически скучно), но результат есть. "Народный клуб" в последних трёх турах расписал ничью с Александрией, обыграл Черноморец в меньшинстве и легко одолел Мариуполь.

Как следствие, новичок УПЛ поднялся на восьмую строчку. Впрочем, класса на Ворсклу в 1/8 финала Кубка не хватило – полтавчане выиграли в Луцке со счётом 3:1. Хотя Верес всё равно выглядел достойно.

У Ингульца ситуация более тяжелая. Петровцы не знают побед в последних шести матчах, проиграв пять из них – подопечных Сергея Лавриненко в 1/16 финала Кубка обыграл даже второлиговый ЛНЗ. У команды была очень большая надежда на матч против Металлиста 1925, ведь перед ним "казаки" имели паузу в три недели, но всё завершилось грандиозным фиаско с четырьмя пропущенными голами.

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Александр Поворознюк в соцсетях заявил о готовности разогнать 80% футболистов, а Сергей Лавриненко на послематчевой "флешке" сам затруднился ответить, что случилось с его коллективом. Словом, сейчас Ингульцу не до тики-таки – петровцы опустились в зону переходных матчей. Сейчас нужно просто победить.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Г. Пасич (Верес)

Травмированные: Лупашко – М. Шестаков (под вопросом), Клец

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Верес

Ингулец: Шуст – Опанасенко, Поспелов, Ковалёв, Асмелаш – Запорожец, Коробенко – Полегенько, Бартулович, Шарай – Ситало

Верес: Когут – Солдат, Гончаренко, Мирошник, Немчанинов – Дахновский, Панасенко, Петько, Полюлях, Е. Пасич – Сергийчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Букмекеры считают Верес фаворитом противостояния. Это и неудивительно – сейчас эти команды находятся на разных полюсах как по результатам, так и по уровню организации игры. Правда, у ровенчан есть определенные проблемы в атаке (меньше забивают только Минай и Львов), а сегодня ещё и Геннадия Пасича не будет. Если Ингулец сумеет качественно закрыться, то можно зацепиться за очки.

Впрочем, последние матчи показывают, что защита у "казаков" очень слабенькая. Да и атака хромает, поэтому сегодня поставим на победу гостей или ничью. Победа кажется более вероятной.

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