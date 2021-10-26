"Я йому зателефонував. Кажу: "Що я тобі поганого зробив?". Він каже: "Я вважаю, що ти не футболіст. Тобі потрібно було закінчувати 2015 року після Кубка УЄФА".

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Я говорю: "Я сам розберуся, що мені робити". У 2018 році я виграв два кубки (у складі турецького Акхісара Селезньов став володарем Кубка та Суперкубка Туреччини, – прим.). Інгулець ніколи не вигравав кубків. І він мені щось розповідатиме. Я голів забив більше, ніж весь Інгулець разом узятий. Ну, про що тут говорити", – сказав Селезньов у коментарі SportArena.

Нагадаємо, після скандального відходу Селезньова з Колоса президент Інгульця заявив, що у жодному разі не хотів би бачити форварда у своєму клубі через постійні порушення спортивного режиму.

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