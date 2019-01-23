toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ЕМІЛІАНО САЛА ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Джерело в Динамо: Інформація про інтерес до Сікана – брехня

22 січня 22:20 516 Читать на русском
Джерело в Динамо: Інформація про інтерес до Сікана – брехня
Данило Сікан / ФК Карпати

Новоспечений форвард Шахтаря Данило Сікан не був на радарі у Динамо.

Джерело у сторличному клубі спростувало інформацію про зацікавленість до 17-річного гравця, стверджує 1927.kiev.ua

"Шахтар дуже його хотів", – Фонсека прокоментував дебют Сікана за "гірників"

"Постійно спілкуюся із селекцією клубу і нічого не чув про інтерес киян до Данила Сікана. Тим паче, що столичний клуб робив по ньому пропозицію. Вочевидь, ця інформація є неправдивою. Для чого вона запускається – ми всі розуміємо".

Зазначимо, вчора журналіст телеканалу Футбол 1 Ігор Бурбас у своєму Twitter написав, що Шахтар випередив Динамо в боротьбі за 17-річного таланта Карпат.

Сьогодні Сікан вже дебютував у складі Шахтаря в контрольному матчі проти Хайдука (1:4).

Синдром Сікана: 10 юних футболістів, яких переманили зі Львова у Шахтар або Динамо

Теги
Трансфери Динамо Динамо Трансфери чемпіонату України Шахтар Шахтар Данило Сікан Данило Сікан Трансфери Шахтаря
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
22
хв
Бертон Альбіон
21:45
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук