Джерело в Динамо: Інформація про інтерес до Сікана – брехня

Новоспечений форвард Шахтаря Данило Сікан не був на радарі у Динамо.

Джерело у сторличному клубі спростувало інформацію про зацікавленість до 17-річного гравця, стверджує 1927.kiev.ua

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"Постійно спілкуюся із селекцією клубу і нічого не чув про інтерес киян до Данила Сікана. Тим паче, що столичний клуб робив по ньому пропозицію. Вочевидь, ця інформація є неправдивою. Для чого вона запускається – ми всі розуміємо".

Зазначимо, вчора журналіст телеканалу Футбол 1 Ігор Бурбас у своєму Twitter написав, що Шахтар випередив Динамо в боротьбі за 17-річного таланта Карпат.

Сьогодні Сікан вже дебютував у складі Шахтаря в контрольному матчі проти Хайдука (1:4).

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