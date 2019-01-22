Источник в Динамо: Информация об интересе к Сикану – неправда

Новоиспеченный форвард Шахтера Даниил Сикан не был на радаре в Динамо.

Источник в сторличному клубе опроверг информацию о заинтересованности к 17-летнему игроку, утверждает 1927.kiev.ua

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"Постоянно общаюсь с селекцией клуба и ничего не слышал об интересе киевлян к Даниилу Сикану. Тем более, что столичный клуб делал по нему предложение. Очевидно, эта информация является неправдивой. Для чего она запускается – мы все понимаем".

Отметим, вчера журналист телеканала Футбол 1 Игорь Бурбас в своем Twitter написал, что Шахтер опередил Динамо в борьбе за 17-летнего таланта Карпат.

Сегодня Сикан уже дебютировал в составе Шахтера в контрольном матче против Хайдука (1:4).

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