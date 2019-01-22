Шахтар у боротьбі за Сікана випередив Динамо та 3 клуби Західної Європи

Вихованець Карпат Данило Сікан, який вчора підписав контракт з Шахтарем, мав й інші варіанти продовження кар'єри.

Нагадаємо, 17-річний вихованець Карпат Данило Сікан перейшов у Шахтар, підписавши угоду на 3 роки. Раніше юний нападник відмовився продовжувати угоду з львівським клубом.

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Втім, у Сікана було одразу декілька варіантів для продовження кар'єри. Про це повідомив журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас.

"Багатообіцяючому Данилу Сікану пророкують велике майбутнє. Думаю, інакше у 17-річному віці його б не підпустили одразу до першої команди Шахтаря. У боротьбі за талановитого форварда "гірники" випередили Динамо, Хоффенхайм, Нюрнберг та Спортінг, які також пропонували гравцю контракт", – написав Бурбас у Twitter.

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