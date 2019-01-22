toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар у боротьбі за Сікана випередив Динамо та 3 клуби Західної Європи

06:00 2 Читать на русском
Шахтар у боротьбі за Сікана випередив Динамо та 3 клуби Західної Європи
Данило Сікан / Фото: ФК Шахтар

Вихованець Карпат Данило Сікан, який вчора підписав контракт з Шахтарем, мав й інші варіанти продовження кар'єри.

Нагадаємо, 17-річний вихованець Карпат Данило Сікан перейшов у Шахтар, підписавши угоду на 3 роки. Раніше юний нападник відмовився продовжувати угоду з львівським клубом.

Шахтар оголосив про трансфер Сікана

Втім, у Сікана було одразу декілька варіантів для продовження кар'єри. Про це повідомив журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас.

"Багатообіцяючому Данилу Сікану пророкують велике майбутнє. Думаю, інакше у 17-річному віці його б не підпустили одразу до першої команди Шахтаря. У боротьбі за талановитого форварда "гірники" випередили Динамо, Хоффенхайм, Нюрнберг та Спортінг, які також пропонували гравцю контракт", – написав Бурбас у Twitter.

Манор Соломон: чотири складні запитання до новачка Шахтаря, на які важко відповісти

Теги
Динамо Динамо Данило Сікан Данило Сікан Трансфери Шахтаря Трансфери чемпіонату України Шахтар Шахтар Карпати Карпати Хоффенхайм Хоффенхайм Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Трансфери Ігор Бурбас
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
58
хв
Хетафе
22:30
Валенсія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук