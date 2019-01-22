Шахтар – Хайдук – 1:4 – відео голів та огляд матчу

"Гірники" розгромно програли колишній команді Артема Мілевського. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Контрольний матч

Шахтар – Хайдук – 1:4

Голи: Дентінью, 30 – Цакташ, 21, Деліч, 23, Жайро, 41, Текліч, 61

Шахтар розгромно програв Хайдуку в контрольному матчі

"Гірники" розгромно поступилися бронзовому призеру чемпіонату Хорватії на зборах у Туреччині. Хайдуку вдалося забити двічі впродовж 3 хвилин. Спершу Цакташ реалізував пенальті після порушення Матвієнко у штрафному майданчику, а за 2 хвилини Деліч забив у порожні ворота після сейву Пятова та рикошету.

Дентінью скоротив відставання донецького клубу, забивши головою після навісу від Тайсона. Однак Жайро під завісу першого тайму відновив комфортну перевагу Хайдука в два м'ячі. На 61-й хвилині Текліч щільно пробив по воротах, м'яч відскочив об газон перед Мудриком та опинився у воротах. На 89-й хвилині Хайдук й зовсім міг довести рахунок у матчі до непристойного, але форвард хорватського клубу схибив метрів з восьми.