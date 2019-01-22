"Шахтар дуже його хотів", – Фонсека прокоментував дебют Сікана за "гірників"

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека поділився враженнями від поразки проти Хайдука та запевнив, що у Шахтарі вірять, що у новачка Данила Сікана все вийде в донецькому клубі.

"Зрозуміло, що ми зустрілися з командою, яка працює на зборах значно довше. Темп і інтенсивність зовсім інші – у нас цього поки немає. В першому таймі в обороні ми виглядали непогано, однак пропустили три голи в контратаках після втрат м'яча в центрі поля, що не дуже добре.

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В принципі, мали кілька моментів, але в захисті діяли не надто успішно. Наш розіграш на початку атаки давав суперникові багато можливостей відбирати м'яч і створювати небезпеку. Другий тайм відрізнявся від першого. Я побачив команду з великим бажанням і віддачею, іншу інтенсивність. Проте ми пропустили ще один м'яч. Мені більше сподобалася друга половина гри.

Дебют Сікана? Шахтар дуже хотів цього футболіста. Молодий хлопець з великим потенціалом. У будь-якому випадку Сікан ще занадто юний, поки до пуття навіть не знає наш стиль гри. Сьогодні дали йому трохи часу, просто щоб він відчув, що це таке. І ми в нього віримо", – сказав португалець прес-службі донеччан.

Зазначимо, вчора Шахтар оголосив про підписання контракту із 17-річним талантом Карпат Данилом Сіканом.

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