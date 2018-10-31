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Інфантіно планує розширити список учасників ЧС-2022 до 48-ми команд

10:12 248 Читать на русском
Інфантіно планує розширити список учасників ЧС-2022 до 48-ми команд
Джанні Інфантіно / Фото Dan Mullan

Керівник ФІФА Джанні Інфантіно має намір збільшити кількість учасників Мундіалю.

Тема збільшення кількості команд на чемпіонаті світу вже давно обговорюється. Інфантіно заявив, що це може відбутись вже на найближчому ЧС-2022 в Катарі, повідомляє видання Reuters.

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"Ми вирішили збільшити число команд, що беруть участь у фінальних турнірах чемпіонату світу, з 32 до 48 починаючи з 2026 року.

Чи станеться це у 2022 році? Ми розглядаємо таку можливість. Якщо це реально, чому б і ні?

Ми обговорюємо це питання з нашими друзями з Катару. Сподіваємося, це може статися", – сказав Інфантіно.

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