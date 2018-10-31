Інфантіно планує розширити список учасників ЧС-2022 до 48-ми команд

Керівник ФІФА Джанні Інфантіно має намір збільшити кількість учасників Мундіалю.

Тема збільшення кількості команд на чемпіонаті світу вже давно обговорюється. Інфантіно заявив, що це може відбутись вже на найближчому ЧС-2022 в Катарі, повідомляє видання Reuters.

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"Ми вирішили збільшити число команд, що беруть участь у фінальних турнірах чемпіонату світу, з 32 до 48 починаючи з 2026 року.

Чи станеться це у 2022 році? Ми розглядаємо таку можливість. Якщо це реально, чому б і ні?

Ми обговорюємо це питання з нашими друзями з Катару. Сподіваємося, це може статися", – сказав Інфантіно.

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