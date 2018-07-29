Блаттер: Катар отримав право приймати ЧС-2022 завдяки тиску Саркозі на Платіні

Колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер звинуватив екс-президента Франції Ніколя Саркозі в тиску на Мішеля Платіні для того, щоб Катар отримав право приймати ЧС-2022.

"Погані новини: Катар звинувачують у наклепі на інших учасників! Фактом є те, що Катар виграв право приймати чемпіонат світу після політичного тиску колишнього президента Франції Саркозі на віце-президента ФІФА Мішеля Платіні. Більше можна дізнатись у 10 розділі моєї книги "Моя правда", – написав Блаттер у своєму Twitter.

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До слова, Блаттер протягом 17 років очолював ФІФА та був змушений покинути пост президента організації після корупційного скандалу.

В грудні 2015 року швейцарець був відсторонений від будь-якої футбольної діяльності. Через три місяці цей термін було скорочено до шести років.

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