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Інфантіно презентував проект реформи клубного чемпіонату світу – в УЄФА обурені таким варіантом

23 жовтня 20:47 961 Читать на русском
Інфантіно презентував проект реформи клубного чемпіонату світу – в УЄФА обурені таким варіантом
Джанні Інфантіно / фото: ФІФА

Керівник ФІФА Джанні Інфантіно планує кардинально змінити модель проведення клубних турнірів під егідою організації.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно представив план нового варіанту клубного чемпіонату світу. У ньому повинні взяти участь найкращі європейські клуби, а сам турнір повинен проводитися щорічно, повідомляє The Guardian.

Один з варіантів, який хоче запропонувати ФІФА, полягає в тому, що турнір буде проходити щорічно в більш широкому форматі – в ньому будуть брати участь топ-клуби з Англії та інших європейських чемпіонатів

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Також ФІФА готова продовжити обговорювати варіант зі створенням нового клубного турніру, який проводився б раз в чотири роки замість Кубка Конфедерацій.

План оновленого турніру виглядає привабливим. Однак головним противником нового клубного ЧС стане УЄФА. Для організації, будь-який подібний турнір для клубів є прямою альтернативою Лізі чемпіонів.

Раніше президент УЄФА Александер Чеферін критикував ідеї нових турнірів, які організовують люди, "засліплені гонитвою за прибутком" і говорив, що "футбол не продається.

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Офіційно презентація нового проекту клубного ЧС повинна відбутися завтра, 24 жовтня, на зустрічі представників ФІФА в Руанді.

Теги
Світ УЄФА ФІФА Джанні Інфантіно Клубний чемпіонат світу Кубок світу ФІФА
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