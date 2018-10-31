Инфантино планирует расширить список участников ЧМ-2022 до 48-ми команд

Руководитель ФИФА Джанни Инфантино намерен увеличить количество участников Мундиаля.

Тема увеличения количества команд на чемпионате мира уже давно обсуждается. Инфантино заявил, что это может произойти уже на ближайшем ЧМ-2022 в Катаре, сообщает издание Reuters.

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"Мы решили увеличить число команд, участвующих в финальных турнирах чемпионата мира, с 32 до 48 начиная с 2026 года.

Произойдет ли это в 2022 году? Мы рассматриваем такую возможность. Если это реально, почему бы и нет?

Мы обсуждаем этот вопрос с нашими друзьями из Катара. Надеемся, это может произойти", – сказал Инфантино.

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