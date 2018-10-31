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Инфантино планирует расширить список участников ЧМ-2022 до 48-ми команд

10:13 33 Читати українською
Инфантино планирует расширить список участников ЧМ-2022 до 48-ми команд
Джанни Инфантино / Фото Dan Mullan

Руководитель ФИФА Джанни Инфантино намерен увеличить количество участников Мундиаля.

Тема увеличения количества команд на чемпионате мира уже давно обсуждается. Инфантино заявил, что это может произойти уже на ближайшем ЧМ-2022 в Катаре, сообщает издание Reuters.

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"Мы решили увеличить число команд, участвующих в финальных турнирах чемпионата мира, с 32 до 48 начиная с 2026 года.

Произойдет ли это в 2022 году? Мы рассматриваем такую возможность. Если это реально, почему бы и нет?

Мы обсуждаем этот вопрос с нашими друзьями из Катара. Надеемся, это может произойти", – сказал Инфантино.

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Мир ФИФА Джанни Инфантино
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