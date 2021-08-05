Родина Чжан, яка є власником Інтера, змусила директорів клубу погодитись на трансфер Лукаку в Челсі за 130 млн євро, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Генеральний директор "нерадзуррі" Джузеппе Маротта та наставник команди Сімоне Індзагі обурені такими новинами. Маротта разом з іще одним директором Інтера, П'єро Аусіліо, розмірковують щодо відходу зі стану чемпіона Італії у червні 2022 року.

Також повідомляється, що Лукаку може стати не єдиним лідером команди, який готовий змінити прописку – Де Врей начебто теж замислився щодо свого майбутнього в Інтері.

Нагадаємо, Челсі здійснив дві спроби підписати Лукаку цього літа, проте чемпіон Італії відхилив пропозиції щодо свого головного активу. У минулому сезоні Серії А Лукаку зіграв у 36-ти поєдинках, в яких відзначився 24-ма голами та 11-ма асистами.

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