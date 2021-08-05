Семья Чжан, которая является владельцем Интера, заставила директоров клуба согласиться на трансфер Лукаку в Челси за 130 млн евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Генеральный директор "нерадзурри" Джузеппе Маротта и наставник команды Симоне Индзаги возмущены такими новостями. Маротта вместе с еще одним директором Интера Пьеро Аусилио, размышляют насчет ухода из состава чемпиона Италии в июне 2022 года.

Также сообщается, что Лукаку может стать не единственным лидером команды, который готов сменить прописку – Де Врей вроде тоже задумался о своем будущем в Интере.

Напомним, Челси совершил две попытки подписать Лукаку этим летом, однако чемпион Италии отклонил предложение о своем главном активе. В прошлом сезоне Серии А Лукаку сыграл в 36-ти поединках, в которых отметился 24-ю голами и 11-ю ассистами.

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