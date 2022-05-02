"Це був важкий час для моєї сім’ї. Чим старшим я стаю, тим більше по-іншому дивлюся на це. Мені було всього 4 роки, коли ми вперше стали біженцями. У зв’язку з пандемією та іншими подіями я згадую подорожі та човні, коли ми просто намагалися дістатися безпечнішого середовища. Згадую й подорожі автомобілем.

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Не стільки ті, коли нам довелося виїхати з Югославії, скільки ті, коли нам пізніше довелося виїхати з Німеччини до Канади. Це було важко. У нас не було стабільності, тому що ми отримували річні візи. Їх неможливо було продовжити, тому що нашого доходу не вистачало.

Я добре це пам’ятаю, оскільки це вплинуло на мою сім’ю. Такі ситуації створюють відчуття неспокою, але також розвивають стійкість і відчуття вдячності за те, що у вас є сьогодні – хороше життя. Це спонукає вас завжди бути кращим і викликає відчуття страху повернення тих подій.

Озираючись назад, я бачу багато речей, але найбільша – це повага до моїх батьків. Коли ви стаєте старшими, у вас з’являються обов’язки в житті, і ви самі стаєте батьком. Але я ніколи не міг уявити, що мені доведеться переживати деякі з цих ситуацій зараз.

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Нас ніхто не шкодував, і ти не можеш жаліти себе. Мої батьки працювали на кількох роботах, а мій тато кинув грати у футбол, щоб працювати водієм. Моя мама працювала в ресторанах і прибиральницею, потім вчилася на медсестру, а також вивчала нову мову.

Ми пройшли через це. Мої батьки пішли на величезні жертви. Коли ти потрапляєш у цю ситуацію, все досить просто: ти або залишаєшся, або їдеш. Ми поїхали. На щастя, я непогано грав у футбол, це допомогло мені інтегруватися в Канаді. Звичайно, коли ти молодший, ти не замислюєшся над цими речами, а просто живеш", – розповів Беговіч у інтерв'ю Goal.

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