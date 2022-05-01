Воротар Евертона Асмір Беговіч пояснив, чому нічого хорошого з нападу росіян на Україну не вийде.

"Роль посла ООН у справах біженців повертає мені важкі спогади. Нікому не приємно бачити людей, яких вимушено перемістили війни. Це жахливо. Ці війни починаються через его людей. Вони б’ються за те, що не було їхнім.

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Нічого хорошого з цього не вийде, це принесе лише страждання. Люди втрачають майно або, що ще гірше, близьких. Я намагаюся зробити все, що в моїх силах. Ці люди воліли б вести звичайне життя, а тепер їхнє життя перевернулося з ніг на голову.

Будьте відкритими, милосердними та корисними, наскільки це можливо. Загалом у нашому (англійському – прим.) суспільстві все добре, але в ці моменти ми завжди можемо зробити більше", – поділився Беговіч у інтерв'ю Goal.

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