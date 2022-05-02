"Это было тяжелое время для моей семьи. Чем старше я становлюсь, тем более по-другому смотрю на это. Мне было всего четыре года, когда мы впервые стали беженцами. В связи с пандемией и другими событиями я вспоминаю путешествия и лодки, когда мы просто пытались добраться до более безопасной среды. Вспоминаю и путешествия на автомобиле.

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Не столько те, когда нам пришлось уехать из Югославии, сколько те, когда нам позже пришлось уехать из Германии в Канаду. Это было тяжело. У нас не было стабильности, потому что мы получали годовые визы. Их невозможно было продолжить, потому что нашего дохода не хватало.

Я хорошо это помню, поскольку это повлияло на мою семью. Такие ситуации создают ощущение беспокойства, но также развивают стойкость и благодарность за то, что у вас есть сегодня хорошая жизнь. Это побуждает вас всегда быть лучше и вызывает чувство страха возвращения тех событий.

Оглядываясь назад, я вижу многое, но самое большое – это уважение к моим родителям. Когда вы становитесь старше, у вас появляются обязанности в жизни, и вы сами становитесь отцом. Но я никогда не мог вообразить, что мне придется переживать некоторые из этих ситуаций сейчас.

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Нас никто не жалел, и ты не можешь жалеть себя. Мои родители работали на нескольких работах, а мой папа бросил играть в футбол, чтобы работать водителем. Моя мама работала в ресторанах и уборщицах, потом училась на медсестру, а также изучала новый язык.

Мы прошли через это. Мои родители пошли на огромные жертвы. Когда ты попадаешь в эту ситуацию, все достаточно просто: ты или остаешься или едешь. Мы уехали. К счастью, я хорошо играл в футбол, это помогло мне интегрироваться в Канаде. Конечно, когда ты младше, ты не задумываешься над этими вещами, а просто живешь", – рассказал Бегович в интервью Goal.

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