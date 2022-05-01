Тоттенхем після двох поспіль несподіваних осічок в АПЛ покинув зону ЛЧ, пропустивши Арсенал в топ-4 і відставши від принципового суперника на два очки. Ще одна невдача могла дорого коштувати підопічним Антоніо Конте, тож у домашньому поєдинку проти Лестера північних лондонців влаштовувала тільки перемога. Завдання полегшувалось не дуже високою мотивацією "лисиць" – у чемпіонаті вони ні на що не розраховували, зате в Лізі конференцій команду очікував матч-відповідь півфіналу Ліги конференцій проти Роми.

В першому таймі Тоттенхем серйозно переважав гостей у активності, однак за моментами суперники йшли на рівних. Відкрити рахунок могли саме підопічні Брендана Роджерса – це Дака отримав передачу на лінію карного майданчика й пробив у ближній кут. "Півнів" врятувала стійка. Ще за три хвилини Олбрайтон скористався помилкою Девіса й виконав простріл на Дака, однак від замикання господарів врятував підкат Ромеро.

"Шпори" жорстоко покарали "лисиць" за марнотратство, вирвавшись уперед на 22-й хвилині внаслідок подачі Сона з кутового. Її головою замкнув Кейн – 1:0! Це вже 17-й гол Харрі у ворота Лестера в 14 матчах АПЛ. Більше у матчах проти однієї команди забивав тільки Ширер (20 голів Лідсу). На 34-й хвилині Кейн міг і дубль оформити, перехопивши невдалий пас Менді на Шмейхеля, однак пробити голкіпера гостей з близької дистанції йому не вдалося.

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Тоттенхема. В другому ж таймі Лестер виглядав значно пасивніше, ніж до перерви – господарі тотально контролювали хід зустрічі. Зрештою, це вилилось у гол Сона на 60-й хвилині, причому кореєць закрутив м'яч з лівої ноги у дальній кут. Це був 10-й забитий лівою ногою гол Сона в поточному розіграші АПЛ, хоча він є правшою. До цього тільки одній правші вдавалося наколотити 10+ з "неробочої" стопи – рекорд у актив Кейна в сезоні 2017/18.

Після цього "лисиці" остаточно перестали грати. "Шпори" також особливо вперед не йшли, однак в них у цій грі виходило все. Як наслідок, на 80-й хвилині справа дійшла і до рогрому – дубль оформив Сон, який метрів з 24-х ефектно пробив у дальню дев'ятку. До речі, знову з лівої. В обох випадках корейцю асистував Кулусевскі. Лестер у компенсований час розмочив рахунок влучним ударом Іхеаначо, але на більше гостей не вистачило. 3:1 – підопічні Антоніо Конте святкують перемогу.

Таким чином, Тоттенхем набрав 61 очко й піднявся на четверте місце. Втім, Арсенал відстає всього на 1 заліковий бал – і сьогодні "каноніри" зіграють проти Вест Хема, якому теж бракує мотивації на чемпіонат (у "молотобійців" в четвер стоїть півфінал Ліги Європи). Лестер же, маючи 42 залікових бали, залишився одинадцятим.