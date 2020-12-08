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Сабелья був вихованцем Рівер Плейт, де й розпочав ігрову кар'єру на початку 70-х. У 1978 році він за 160 тисяч фунтів перебрався до англійського Шеффілд Юнайтед. Також екс-хавбек захищав кольори Лідса, а в 1982-му повернувся до Латинської Америки. Там Сабелья встиг пограти за Естудіантес, Греміо, Феррокарріль Оесте та мексиканський Ірапуато.

Тренерська кар'єра аргентинця була недовгою, але доволі плідною. У 2009-му він очолив Естудіантес і того ж року здобув із "левами" Копа Лібертадорес. Пізніше команда з Ла-Плати тріумфувала в Апертурі-2010. У серпні 2011-го Сабелья очолив збірну Аргентини, з якою дійшов до фіналу Кубка світу-2014. Там "альбіселесте" програли німцям (0:1).

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